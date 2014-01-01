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Центрирующий опорный подшипник, система сцепления артикул 1863869001 SACHS в Алматы

1863869001 SACHS Центрирующий опорный подшипник, система сцепления
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1863869001
Наименование Центрирующий опорный подшипник, система сцепления
Диаметр [мм] 21
Наружный диаметр [мм] 21
Внутренний диаметр 15
Ширина [мм] 15
Конструкция подшипника игольчатый подшипник
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Центрирующий опорный подшипник, система сцепления производителя SACHS с артикулом 1863869001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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