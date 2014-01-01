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Выжимной подшипник артикул 1863863001 SACHS в Алматы

1863863001 SACHS Выжимной подшипник
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1863863001
Наименование Выжимной подшипник
Параметр GR-0
Наружный диаметр [мм] 57,2
Внутренний диаметр 42
Ширина [мм] 24,8
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с упорным кольцом
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Выжимной подшипник производителя SACHS с артикулом 1863863001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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