Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления K114C 350 1 3/4' 10iрdroю. представлена по производителю SACHS с артикулом 1862974002. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862974002, 230227, 3350140100, 186297400, 18629740028, 807544, 8113945. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления K114C 350 1 3/4' 10iрdroю. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.