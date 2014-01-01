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Диск сцепления артикул 1862897002 SACHS в Алматы

1862897002 SACHS Диск сцепления
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1862897002
Наименование Диск сцепления
Параметр 215CB
Диаметр [мм] 215
Профиль ступицы 20x22,5-20N
Число зубцов 20
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления производителя SACHS с артикулом 1862897002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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