Профиль ступицы 45x50-18N Число зубцов 18 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 430TZFN 45x50-18N Мерседес Актрос 1862519240 представлена по производителю SACHS с артикулом 1862519240. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862519240, 0192503003, 0192504903, 0192508803, 0202504003, 0202504503, 0202509103. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 430TZFN 45x50-18N Мерседес Актрос 1862519240 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.