Число зубцов 10 Сторона установки сторона двигателя Параметр 380WGVZ Тип сборки частично смонтированный SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления (c двухдискового) 380WGVZ; 380*2'-10N; FH/FL/ФМ 12 представлена по производителю SACHS с артикулом 1862415031. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862415031, 032274, 230216, 0690986KM, 3380179200, 082701000833, 8112600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления (c двухдискового) 380WGVZ; 380*2'-10N; FH/FL/ФМ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.