Профиль ступицы 88x102-8N Число зубцов 8 Сторона установки сторона двигателя Соблюдать сервисную информацию SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить диск сцепления 400WGVZ (сторона кпп), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1862380031. У данной детали есть аналоги с номерами: 0690942KM, 079442, 082701000863, 143480, 340004510, 40283000, 5000677294. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.