Профиль ступицы 2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления. d400*50.8*10 (к маховику) ФМ 12 1862379032 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1862379032. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862379032, 40293000, 400019L3644, 0664735, 7420927842, 5010452026, 640100. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления. d400*50.8*10 (к маховику) ФМ 12 1862379032 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.