Профиль ступицы 50x55-20N Число зубцов 20 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить диск сцепления 400*55.75*20; ( сторона ДВС ), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1862379031. У данной детали есть аналоги с номерами: 0690941KM, 082701000841, 143470, 5000677165, 5000677295, 640102, 73729. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.