Профиль ступицы 2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 400*2'*10/d51 D.Z.O. представлена по производителю SACHS с артикулом 1862364031. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862364031, 0691295, 340002811, SK248003901, 340025, 143380, 0690939KM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 400*2'*10/d51 D.Z.O. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.