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Диск сцепления Вольво ФШ 12 380 мм сторона КПП 20507756 артикул 1862248033 SACHS в Алматы

1862248033 SACHS Диск сцепления Вольво ФШ 12 380 мм сторона КПП 20507756
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1862248033
Наименование Диск сцепления Вольво ФШ 12 380 мм сторона КПП 20507756
Параметр 380GVZ
Диаметр [мм] 380
Профиль ступицы 88,5x102-8N
Число зубцов 8
Сторона установки со стороны коробки передач
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Вольво ФШ 12 380 мм сторона КПП 20507756 производителя SACHS с артикулом 1862248033 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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