Профиль ступицы 27x29,4-28N Число зубцов 28 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления МАН d-310 28 зубов 1862 219 031 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1862 219 031. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862219031, 132630, 3310099100, 3310099270, 81303019261, 807535. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления МАН d-310 28 зубов 1862 219 031 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.