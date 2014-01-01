|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1862219031
|Наименование
|диск сцепления MAN d-310 28 зубов 1862 219 031 SACHS
|Параметр
|310GTPD
|Диаметр [мм]
|310
|Профиль ступицы
|27x29,4-28N
|Число зубцов
|28
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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