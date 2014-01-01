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диск сцепления MAN d-310 28 зубов 1862 219 031 SACHS артикул 1862219031 SACHS в Алматы

1862219031 SACHS диск сцепления MAN d-310 28 зубов 1862 219 031 SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1862219031
Наименование диск сцепления MAN d-310 28 зубов 1862 219 031 SACHS
Параметр 310GTPD
Диаметр [мм] 310
Профиль ступицы 27x29,4-28N
Число зубцов 28
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления МАН d-310 28 зубов 1862 219 031 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1862 219 031. У данной детали есть аналоги с номерами: 1862219031, 132630, 3310099100, 3310099270, 81303019261, 807535. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления МАН d-310 28 зубов 1862 219 031 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить диск сцепления MAN d-310 28 зубов 1862 219 031 SACHS производителя SACHS с артикулом 1862219031 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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