Профиль ступицы 28x35-10N Число зубцов 10 Заменяемая часть SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 1861963033 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1861963033. У данной детали есть аналоги с номерами: 1861963033, 807512, 3330039100, 0690936KM, 464265. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 1861963033 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.