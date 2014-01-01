Профиль ступицы 28x35-10N Число зубцов 10 Заменяемая часть SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 280*35*10 V.L.O. представлена по производителю SACHS с артикулом 1861919134. У данной детали есть аналоги с номерами: 1861919134, 464268, 0690066KM, 3280002100, 3280168100, 3280198100, 3280198110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 280*35*10 V.L.O. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.