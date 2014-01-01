Профиль ступицы 41x45-22N Число зубцов 22 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 380*45*22 FZO представлена по производителю SACHS с артикулом 1861799133. У данной детали есть аналоги с номерами: 1861799133, 113031, 142370, 0690068KM, 3380139100, 3380139200, 1861799205. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 380*45*22 FZO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.