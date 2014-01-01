Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 420*1.3/4'*10 D.Z.O. представлена по производителю SACHS с артикулом 1861643134. У данной детали есть аналоги с номерами: 1861643134, 340100, 3420006100, 3420049100, 1862133032, 1861911232, 3420068100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 420*1.3/4'*10 D.Z.O. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.