Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 420GSZ 1 3/4'-10N Мерседес/МАН/Даф 1861410046 представлена по производителю SACHS с артикулом 1861410046. У данной детали есть аналоги с номерами: 1861410046, 000002706, 462796, 3420011100, 3420069100, 1861876033, 18618760338. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 420GSZ 1 3/4'-10N Мерседес/МАН/Даф 1861410046 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.