Профиль ступицы 28x35-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 310*28x35-10N представлена по производителю SACHS с артикулом 1861303248. У данной детали есть аналоги с номерами: 1861303248, BK9703246, 464263, 0690040KM, 0690094KM, 3310001100, 3310142100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 310*28x35-10N на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.