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Амортизатор артикул 115907 SACHS в Алматы

115907 SACHS Амортизатор
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 115907
Наименование Амортизатор
Параметр SFE36/28X185A
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя SACHS с артикулом 115907 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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