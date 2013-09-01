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Амортизатор передний VW LT-35 / Sprinter. Не найдена группа: VW LT- артикул 115906 SACHS в Алматы

115906 SACHS Амортизатор передний VW LT-35 / Sprinter. Не найдена группа: VW LT-
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 115906
Наименование Амортизатор передний VW LT-35 / Sprinter. Не найдена группа: VW LT-
Параметр SFE36/28X185A
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень
заменяется только попарно
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909) 311 CDI (909.632, 909.633) 2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909) 313 CDI (909.632, 909.633) 2013.09 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор передний VW LT-35 / Sprinter. Не найдена группа: VW LT- производителя SACHS с артикулом 115906 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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