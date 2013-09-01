|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|115906
|Наименование
|Амортизатор передний VW LT-35 / Sprinter. Не найдена группа: VW LT-
|Параметр
|SFE36/28X185A
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
|заменяется только попарно
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
313 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
Если хотите купить Амортизатор передний VW LT-35 / Sprinter. Не найдена группа: VW LT- производителя SACHS с артикулом 115906 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита