|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|115904
|Наименование
|115 904_SACHS амортизатор подвески !перед.газ.\MB Sprinter, VW LT 1750kg 96>
|Параметр
|SFE36/28X183A
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
|заменяется только попарно
|SVHC
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Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909)
411 CDI (909.843)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Фургон (B909)
413 CDI (909.643)
2017.01 - Выпускается
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