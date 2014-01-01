|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|112912
|Наименование
|Амортизатор D1 x L1: 16 x 83/D2 x L2: 16 x 78/C - O: 335 - 545 (I/I)
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор, Демпфирование в зависимости от хода
|Параметр
|NEV45X210HAWN
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижний стержень
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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