Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор D1 x L1: 14 x 69/D2 x L2: 14 x 72/C O: 362 605 представлена по производителю SACHS с артикулом 112901. У данной детали есть аналоги с номерами: 112901, 901730, 902292, 902530, 902709, B5314, 101424. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор D1 x L1: 14 x 69/D2 x L2: 14 x 72/C O: 362 605 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.