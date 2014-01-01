|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|112869
|Наименование
|Амортизатор передний MAN 2-серия 404/675 14x67 16x50 112869, Sachs
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Параметр
|NOV36/45X260
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|SVHC
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