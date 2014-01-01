Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор подвески МАН 2/3 I/I408/698 передний/задний 112859 представлена по производителю SACHS с артикулом 112859. У данной детали есть аналоги с номерами: 112859, 890661, 81437016597, 81437016598, 81437016600, T1043, 902059. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор подвески МАН 2/3 I/I408/698 передний/задний 112859 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.