|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|112855
|Наименование
|Гаситель, крепление кабины
|Параметр
|MSE27/11X57A1WN
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижний стержень
|Конструкция амортизатора
|Демпфирование в зависимости от хода
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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