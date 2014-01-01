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Амортизатор артикул 112370 SACHS в Алматы

112370 SACHS Амортизатор
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 112370
Наименование Амортизатор
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр N30X250
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя SACHS с артикулом 112370 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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