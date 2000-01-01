Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор задний 425х670 I/O 16х83 20х62 МАН Ф90/2000 представлена по производителю SACHS с артикулом 112322. У данной детали есть аналоги с номерами: 112322, 161139CO, 131662, MD191209K, D12B07, 1D23E3, 99002A8P. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задний 425х670 I/O 16х83 20х62 МАН Ф90/2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.