|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|112145
|Наименование
|Амортизатор задний (пневмоподвеска) DAF 75/85/95 426-670 O/O 112145, Sachs
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Параметр
|N45X250HA
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|заменяется только попарно
|Количество
|1
|SVHC
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