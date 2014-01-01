Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие заменяется только попарно Количество 1 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор задний (пневмоподвеска) Даф 75/85/95 426-670 O/O 112145 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 112145. У данной детали есть аналоги с номерами: 112145, 112145, 127006, 890573, 0433171117, 371117, 50008117. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задний (пневмоподвеска) Даф 75/85/95 426-670 O/O 112145 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.