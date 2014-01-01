Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить амортизатор подвески Вольво Ф7 Вольво F7, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы , за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 112128. У данной детали есть аналоги с номерами: 033455, 03345501, 041704000004, 041704002120, 041707950141, 1598106, 20063. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS.