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Амортизатор подвески Вольво Ф7 Volvo F7 артикул 112128 SACHS в Алматы

112128 SACHS Амортизатор подвески Вольво Ф7 Volvo F7
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 112128
Наименование Амортизатор подвески Вольво Ф7 Volvo F7
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр N45X330HA
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить амортизатор подвески Вольво Ф7 Вольво F7, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы , за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 112128. У данной детали есть аналоги с номерами: 033455, 03345501, 041704000004, 041704002120, 041707950141, 1598106, 20063. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор подвески Вольво Ф7 Volvo F7 производителя SACHS с артикулом 112128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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