Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижний стержень SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор задний D1 x L1: 16 x 50D2 x L2: 20 x 90/C O: 480 800 (0 I) представлена по производителю SACHS с артикулом 112126. У данной детали есть аналоги с номерами: 112126, 041704000042, 041704002130, 112097, 112127, 112127, 112129. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задний D1 x L1: 16 x 50D2 x L2: 20 x 90/C O: 480 800 (0 I) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.