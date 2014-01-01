Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор оси I/I 362-605 представлена по производителю SACHS с артикулом 112079. У данной детали есть аналоги с номерами: 112079, 112079, 901466, 890975B, 101618, 488207, 041700629030. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор оси I/I 362-605 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.