Производитель / Поставщик ROSTAR № Производителя 1808831 Наименование Р/к реактивной тяги MB арт.0003503605-R (180.8831) Характеристики d108 x 152 x d25 x 30 Масса, кг. 5.5

Запчасть р/к реактивной тяги Мерседес арт.0003503605-R (180.8831) представлена по производителю ROSTAR с артикулом 180.8831. У данной детали есть аналоги с номерами: 1808831, 491259, 29863, 2870501, 0003503605, A0003503605, 010688. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к реактивной тяги Мерседес арт.0003503605-R (180.8831) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ROSTAR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.