Производитель / Поставщик ROSTAR № Производителя 1808753 Наименование РМК реактивной тяги Автобусы MB Характеристики d108 x 152 x d21 x 24 Масса, кг. 4.5

Запчасть ремкомплект реактивной тяги Автобусы Мерседес представлена по производителю ROSTAR с артикулом 180.8753. У данной детали есть аналоги с номерами: 1808753, 490574, 37699600, 21633, 0603013881S, 010577, 1138601. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги Автобусы Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ROSTAR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.