|Производитель / Поставщик
|ROSTAR
|№ Производителя
|1808753
|Наименование
|РМК реактивной тяги Автобусы MB
|Характеристики
|d108 x 152 x d21 x 24
|Масса, кг.
|4.5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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