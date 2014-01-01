Производитель / Поставщик ROSTAR № Производителя 1520000 Наименование Р/к V-образной штанги центр Iveco арт. 93161631-R (1520-000) Характеристики D72 Масса, кг. 1.2

Запчасть р/к V-образной штанги центр Ивеко арт. 93161631-R (1520-000) представлена по производителю ROSTAR с артикулом 1520000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1520000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к V-образной штанги центр Ивеко арт. 93161631-R (1520-000) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ROSTAR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.