|Производитель / Поставщик
|ROSTAR
|№ Производителя
|1508291901210
|Наименование
|Тяга V-образная МАН ТГА ТГС ТГХ длина 622 мм
|Характеристики
|L=622 x 130 x d24
|Масса, кг.
|28.2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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