|Производитель / Поставщик
|ROSTAR
|№ Производителя
|1504291901210
|Наименование
|Тяга V-образная МАН ТГА ТГС TGX
|Характеристики
|L=627 x 130 x d25
|Масса, кг.
|32.2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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