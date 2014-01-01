|Производитель / Поставщик
|ROSTAR
|№ Производителя
|1503291901210
|Наименование
|Тяга реактивная Ман Тга L=627 V-образная
|Характеристики
|L=627 x 130 x d23
|Масса, кг.
|27.91
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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