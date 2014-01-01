Производитель / Поставщик ROSTAR № Производителя 1500000 Наименование РМК V-обр. тяги центр D=90 MAN 1500000, Rostar Характеристики D90 Масса, кг. 2.1

Запчасть ремкомплект V-обр. тяги центр D=90 МАН 1500000 Ростар представлена по производителю ROSTAR с артикулом 1500000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1500000, 81432706084, 3113901, 020503, 02963, 060300997108, 0603009971S. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект V-обр. тяги центр D=90 МАН 1500000 Ростар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя ROSTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.