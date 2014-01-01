|Производитель / Поставщик
|ROSTAR
|№ Производителя
|1500000
|Наименование
|РМК V-обр. тяги центр D=90 MAN 1500000, Rostar
|Характеристики
|D90
|Масса, кг.
|2.1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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