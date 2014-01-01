Производитель / Поставщик ROSTAR № Производителя 1003519310 Наименование Камера тормоза МАЗ,КРАЗ,прицеп тип 30 ROSTAR

Запчасть камера тормоза МАЗ КРАЗ прицеп тип 30 Ростар представлена по производителю ROSTAR с артикулом 1003519310. У данной детали есть аналоги с номерами: 1003519310 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия камера тормоза МАЗ КРАЗ прицеп тип 30 Ростар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ROSTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.