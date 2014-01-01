|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|297200
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|114,7
|Высота [мм]
|59,5
|Толщина [мм]
|17
|Вес [кг]
|1,445
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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