|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|295400
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|123
|Высота [мм]
|59,5
|Толщина [мм]
|17
|Вес [кг]
|1,517
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ROAD HOUSE с артикулом 295400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита