|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|285400
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|93
|Толщина [мм]
|15,8
|Высота [мм]
|36
|Сторона установки
|Задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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