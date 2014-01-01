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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 277112 ROAD HOUSE в Алматы

277112 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 277112
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 2,022
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 149
Высота [мм] 58
Толщина 1 [мм] 17
Толщина 2 [мм] 17,4
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ROAD HOUSE с артикулом 277112 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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