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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 274602 ROAD HOUSE в Алматы

274602 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 274602
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,801
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 98,8
Высота [мм] 41
Толщина 1 [мм] 16
Толщина 2 [мм] 15,6
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ROAD HOUSE с артикулом 274602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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