|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|268402
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Толщина 2 [мм]
|17,5
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|Вес [кг]
|1,771
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина 1 [мм]
|177,7
|Длина 2 [мм]
|160
|Высота 1 [мм]
|62
|Высота 2 [мм]
|63
|Толщина 1 [мм]
|18
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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