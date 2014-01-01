|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|265904
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|410, 180
|Вес [кг]
|2,089
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Bosch
|Длина [мм]
|169
|Высота [мм]
|61,2
|Толщина [мм]
|18
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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