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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 222100 ROAD HOUSE в Алматы

222100 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 222100
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Bendix
Длина [мм] 104,3
Высота [мм] 62
Толщина [мм] 17,5
Вес [кг] 1,109

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ROAD HOUSE с артикулом 222100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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