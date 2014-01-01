|Производитель / Поставщик
|ROAD HOUSE
|№ Производителя
|221500
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|98,2
|Высота [мм]
|44,3
|Толщина [мм]
|14,5
|Вес [кг]
|0,808
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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