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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 214120 ROAD HOUSE в Алматы

214120 ROAD HOUSE Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ROAD HOUSE
№ Производителя 214120
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Girling
Длина [мм] 99,9
Высота [мм] 64,8
Толщина [мм] 18
Вес [кг] 1,056

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ROAD HOUSE с артикулом 214120 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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